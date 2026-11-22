Американский самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершает патрульный полёт вблизи границ Калининградской области. Воздушное судно прибыло из Румынии, предварительно пролетев вдоль польско-белорусской границы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на изученные данные отслеживания полётов.

Разведывательный борт поднялся в воздух с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» примерно в 09:40 по московскому времени. После вылета самолёт взял курс на север, проследовав через Восточную Европу.

Около полудня ARTEMIS II приблизился к Калининградской области и начал выполнять манёвры вдоль её границ. Конечный пункт маршрута остается неизвестным.

ARTEMIS II представляет собой переоборудованный бизнес-джет Bombardier Challenger 650. Американская компания Leidos оснастила его специальным оборудованием для ведения разведки. Самолёты этого типа регулярно выполняют полёты вблизи российских границ, в том числе над Балтийским и Чёрным морями.