Самолёт-разведчик США прилетел из Румынии и начал кружить у границ Калининградской области
Американский самолёт-разведчик начал патрулирование у Калининградской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Американский самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершает патрульный полёт вблизи границ Калининградской области. Воздушное судно прибыло из Румынии, предварительно пролетев вдоль польско-белорусской границы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на изученные данные отслеживания полётов.
Разведывательный борт поднялся в воздух с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» примерно в 09:40 по московскому времени. После вылета самолёт взял курс на север, проследовав через Восточную Европу.
Около полудня ARTEMIS II приблизился к Калининградской области и начал выполнять манёвры вдоль её границ. Конечный пункт маршрута остается неизвестным.
ARTEMIS II представляет собой переоборудованный бизнес-джет Bombardier Challenger 650. Американская компания Leidos оснастила его специальным оборудованием для ведения разведки. Самолёты этого типа регулярно выполняют полёты вблизи российских границ, в том числе над Балтийским и Чёрным морями.
Ранее Life.ru сообщал, что американский самолёт-разведчик ARTEMIS II более пяти часов кружил возле Калининградской области. Борт выполнял манёвры в воздушном пространстве соседних государств и над Балтийским морем, не пересекая российскую границу.