Сразу два самолёта-разведчика НАТО летают над Чёрным морем
Beechcraft King Air 350ER. Обложка © Wikipedia / NASA
Сразу два самолёта-разведчика НАТО совершают полёты над Чёрным морем. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Речь идёт о Beechcraft King Air 350ER и Saab 340B ISR. Первый используется для выполнения специальных задач, включая разведку, второй предназначен для наблюдения и сбора разведывательной информации.
Самолёты поднялись в воздух около 11:00 мск с аэродрома имени Михаила Когэлничану в Румынии, после чего взяли курс на юго-восток.
К полудню самолёты находились над акваторией Чёрного моря. При этом их отметки периодически исчезали из системы отслеживания полётов.
Ранее Life.ru сообщал об американском самолёте-разведчике Bombardier ARTEMIS II, который почти девять часов провёл над Чёрным морем. Борт вылетел 14 ноября из Румынии и курсировал между центральной и западной частями акватории, после чего вернулся на аэродром отправления.