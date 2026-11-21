Сразу два самолёта-разведчика НАТО совершают полёты над Чёрным морем. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Речь идёт о Beechcraft King Air 350ER и Saab 340B ISR. Первый используется для выполнения специальных задач, включая разведку, второй предназначен для наблюдения и сбора разведывательной информации.

Самолёты поднялись в воздух около 11:00 мск с аэродрома имени Михаила Когэлничану в Румынии, после чего взяли курс на юго-восток.

К полудню самолёты находились над акваторией Чёрного моря. При этом их отметки периодически исчезали из системы отслеживания полётов.