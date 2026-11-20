Американский самолёт Судного дня E-4B Nightwatch сопровождал Дональда Трампа во время его поездки на Филиппины и в Китай. За перемещениями воздушного командного пункта следили авиационные трекеры, сообщает The War Zone.

Военный Boeing вылетел с авиабазы Оффатт в Небраске 16 ноября, примерно в то же время, когда президентская авиагруппа отправилась из США. Однако Nightwatch следовал отдельным маршрутом и разместился на американской базе Кадена на японском острове Окинава.

Когда 19 ноября три самолёта президентской авиагруппы покинули Китай и направились обратно в Вашингтон, E-4B также поднялся в воздух. По данным издания, в поездке были задействованы два прежних президентских борта VC-25A и новый VC-25B Bridge.

Несмотря на зловещее название, появление такого самолёта рядом с президентским авиакортежем не свидетельствует о чрезвычайной ситуации. The War Zone подчёркивает, что сопровождение зарубежных поездок американского лидера входит в стандартную практику обеспечения его безопасности.

E-4B предназначен для управления вооружёнными силами США в условиях масштабного кризиса, в том числе ядерного конфликта. Его оборудование защищено от электромагнитного импульса, а системы связи позволяют высшему руководству сохранять контроль над войсками даже при выходе из строя наземной инфраструктуры. Сейчас американские ВВС располагают четырьмя такими машинами.

Во время азиатского турне Трамп посетил мероприятия АСЕАН на Филиппинах и саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне. Там 19 ноября состоялись трёхсторонние переговоры американского президента с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Ранее Life.ru рассказывал о другом полёте американского «самолёта Судного дня». 5 ноября воздушный командный пункт пересёк несколько штатов, пролетев над Иллинойсом, Индианой и Огайо, после чего оказался неподалёку от Вашингтона. Тогда журналисты не исключали, что необычный маршрут был связан с обычной тренировкой экипажа.

Отдельное внимание привлекает обновление президентского авиапарка США. В сентябре Life.ru сообщал о задержке вылета Трампа на новом самолёте, подаренном Катаром. Перед отправлением в Даллас специалистам пришлось проверять аварийный трап лайнера. В это время к месту неожиданно подогнали прежний Air Force One, однако после проверки президент всё же улетел на новом борту.