Американский «самолёт Судного дня» Boeing E-4B Nightwatch совершил полёт через несколько штатов США, привлекая внимание любителей авиации. Воздушный командный пункт вылетел 5 ноября с базы Оффатт в Небраске и направился на восток страны. О необычном маршруте сообщает Daily Mail со ссылкой на данные отслеживания полётов.

Сначала борт взял курс на юго-восток, после чего пересёк Средний Запад, пролетев над Иллинойсом, Индианой и Огайо. Затем самолёт оказался над северной частью Вирджинии, к западу от Вашингтона, где повернул на юг.

При этом журналисты допускают, что полёт мог быть обычной тренировкой для поддержания готовности воздушного командного пункта.

Boeing E-4B предназначен для управления американскими вооружёнными силами, включая ядерные, в случае масштабного кризиса или уничтожения наземных центров связи. На таком самолёте президент США, министр обороны и высшее военное командование могут продолжать руководить войсками даже при нарушении наземной инфраструктуры.

Nightwatch оснащён защищёнными системами связи, устойчив к воздействию электромагнитного импульса и способен дозаправляться непосредственно в воздухе. Без дозаправки он может летать около 12 часов. Первый E-4B поступил на службу в январе 1980 года, всего американские военные располагают четырьмя такими машинами.

Ранее Life.ru рассказывал о планах Пентагона разработать новое поколение «самолётов Судного дня». ВВС США запросили 2,2 миллиарда долларов на создание воздушного командного пункта E-4C в 2027 финансовом году. Перспективный борт должен заменить устаревающий E-4B. Дополнительное финансирование планировалось направить на инженерные работы и испытания систем, способных сохранять управление войсками даже в условиях ядерного конфликта.