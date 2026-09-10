Вылет Трампа задержали из-за проверки аварийного трапа

Старый Air Force One неожиданно появился у базы Эндрюс, когда президент США Дональд Трамп собирался вылететь в Даллас на новом самолёте, подаренном Катаром. Причиной задержки стал развернувшийся аварийный трап нового борта, с которым сотрудникам пришлось разбираться прямо перед вылетом.

Трамп в это время около 20 минут находился в Marine One. Из правой двери президентского лайнера вытянулся аварийный трап и лёг на взлётную площадку. Военные пытались удержать его на ветру, после чего спустили воздух и унесли конструкцию. Почти одновременно к месту подъехал прежний Boeing 747, использовавшийся как Air Force One. Самолёт остановился примерно в 200 метрах от нового борта, после чего на нём открыли передний и задний трапы.

В Белом доме не пояснили, зачем понадобился резервный самолёт и рассматривали ли возможность пересадить на него президента. Дополнительные вопросы возникли из-за состояния нового лайнера. Он ещё не получил часть защитных систем, которыми оборудован прежний президентский самолёт. Республиканец при этом заявил, что считает свой новый борт безопасным.

Сам президент не стал связывать задержку с неисправностью. Он сказал журналистам, что специалисты проверяли аварийную систему. После завершения процедуры хозяин Белого дома поднялся на новый самолёт, и тот без дальнейших проблем отправился в Даллас.

«Они проверяли трап, знаете, аварийный. Думаю, это занимает около 15 минут», — заявил Трамп.

Американский лидер обычно заходит в самолёт через левую дверь, тогда как трап развернулся у правой. Через эту же дверь президент покидал борт в Турции на фоне угрозы со стороны Ирана. Кроме того, новый самолёт пока не получил некоторые защитные средства, которыми оснащён прежний Air Force One. Трамп заявил, что это не заставляет его сомневаться в безопасности лайнера.

Для обычных пассажирских лайнеров подобная процедура может иметь более серьёзные последствия: после выпуска аварийного трапа его повторная упаковка и установка иногда занимают до двух суток, а самолёт перед следующим рейсом проходит технический осмотр. Республиканец отметил, что новый самолёт в этом году отправят на один-два месяца на доработку систем безопасности. В ближайшие выходные президент собирается воспользоваться им для поездки в Ирландию.

Ранее Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить сделку по украинскому урегулированию. Разговор с президентом РФ он назвал «отличным». Главным препятствием на пути к соглашению американский лидер назвал личные отношения между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его мнению, взаимная неприязнь мешает продвижению переговорного процесса. При этом хозяин Белого дома считает, что обе стороны уже устали от продолжающегося конфликта.