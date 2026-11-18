Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил президента США Дональда Трампа у трапа самолёта в китайском Шэньчжэне. Как следует из кадров трансляции, лидеры обнялись и обменялись рукопожатием прямо на лётном поле.

Встреча состоялась сразу после прибытия американского президента в Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Си Цзиньпин ожидал гостя возле самолёта.

Спустившись по трапу, Трамп направился к китайскому лидеру. Политики тепло поприветствовали друг друга, обнялись и пожали руки. Этот момент попал в объективы камер, ведущих трансляцию церемонии.

Американский президент прибыл в Шэньчжэнь после посещения Филиппин. В Китае его ожидает насыщенная программа, включающая участие в мероприятиях АТЭС и переговоры с руководителями других государств.

На 19 ноября запланирована трёхсторонняя встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Переговоры должны пройти в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне.

Ранее Life.ru сообщал, что в сентябре Дональд Трамп лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолёта на американской авиабазе Эндрюс. Тогда для китайского лидера расстелили красную ковровую дорожку, организовали почётный караул, а президенты обменялись рукопожатием непосредственно на лётном поле.