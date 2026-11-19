Власти Латвии намерены принять специальную декларацию о дерусификации, которая создаст правовую основу для новых языковых ограничений. Как пишет Delfi, соответствующий пункт включён в программу правительства премьер-министра Андриса Кулбергса.

Документ должен закрепить рекомендации учёных, историков и социолингвистов, а также усилить позиции латышского как единственного государственного языка. При этом конкретные ограничения на использование русского языка в проекте пока не определены.

Новый кабинет министров Латвии приступил к работе 17 ноября после утверждения его состава Сеймом. В правящую коалицию вошли «Объединённый список» и Национальное объединение.

Ранее Life.ru сообщал, что депутату латвийского Сейма Андрею Пагору вынесли письменное предупреждение за публикацию видео на русском языке. Парламентарий рассказал избирателям о работе законодательного органа, однако комиссия по этике сочла его действия нарушением установленных правил.