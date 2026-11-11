В Латвии депутату Андрею Пагору вынесли письменное предупреждение за публикацию видео на русском языке из здания парламента. Политик рассказывал избирателям о работе Сейма, однако парламентская комиссия сочла его действия нарушением депутатской этики. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Речь идёт о ролике, который Пагор опубликовал 3 ноября, в первый рабочий день Сейма 15-го созыва. Находясь в зале заседаний, он на русском языке рассказал о повестке первого парламентского заседания.

Комиссия по мандатам, этике и заявлениям постановила, что депутат нарушил 18-й пункт этического кодекса. Он обязывает парламентариев использовать государственный язык при общении друг с другом и с жителями Латвии в помещениях Сейма, а также не допускать действий, которые могут поставить под сомнение значение латышского языка.