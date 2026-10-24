Депутат Рижской думы потребовала убрать русский язык с сайта посольства США

Депутат Рижской думы Лиана Ланга потребовала от посольства США в Латвии удалить русский язык с официального сайта. По её мнению, использование русского языка американскими дипломатами создаёт ложное впечатление о принадлежности республики России. Об этом сообщает латвийское издание BB.LV.

Ланга направила открытое обращение послу США в Латвии Мелиссе Аргирос от имени кампании RunāLatviski, выступающей за расширение использования латышского языка.

«Вы демонстрируете всему миру, что Латвия является частью России. Однако это не так», — возмутилась депутат.

Своё требование политик объяснила тем, что русский язык не имеет официального статуса в республике. В качестве дополнительного аргумента она упомянула Турайду, которую недавно посетила американский посол, заявив, что исторически там не говорили по-русски.

Это далеко не первая претензия Ланги к американским дипломатам. Ещё в 2024 году она критиковала посольство за публикации на русском языке в социальных сетях, а в 2025-м вновь требовала убрать русскоязычную версию сайта.