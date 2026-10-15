Русский язык не следует рассматривать как инструмент борьбы с русофобией, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, он имеет универсальное значение и способен поддерживать общность интересов на евразийском пространстве.

Он объяснил, что благодаря единому средству общения на огромной территории могут сохраняться общие критерии, принципы и взаимопонимание между народами.

«Русский язык — это не инструмент в борьбе с русофобией, никоим образом. Русский язык — это универсальный язык, который способен поддерживать общность интересов, общность единых критерий, общность единых принципов на таком огромном пространстве, как Евразия. Он и сейчас выполняет эту функцию», — сказал представитель Кремля журналистам во время премии «Евразия».

Ранее Life.ru рассказывал, как Владимир Путин назвал русский язык объединяющей силой для всего СНГ. Соответствующее заявление президент сделал 9 октября на встрече лидеров стран Содружества в узком составе. Глава государства подчеркнул особое значение общего средства общения для сохранения связей между народами.