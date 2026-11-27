Власти Латвии фактически поставили жителей, не согласных с антироссийской политикой Риги, перед выбором между депортацией и тюремным заключением. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы латвийского правительства принять декларацию о дерусификации.

«Все русскоязычные жители Латвии рассматриваются репрессивным режимом не иначе как потенциальные враги народа», — заявила дипломат.

По оценке Захаровой, особенно тяжёлое положение складывается для тех, кто открыто критикует действия латвийских властей или придерживается иной позиции в отношении России. Их перспективы представитель МИД охарактеризовала формулой «либо депортация, либо тюрьма».

Отдельное внимание дипломат уделила языковой политике Риги. Она обвинила латвийское руководство в стремлении ещё сильнее ограничить использование русского языка в стране, указав на действующие ограничения в образовательной и профессиональной сферах.

Поводом для заявления стали намерения латвийского правительства подготовить декларацию о дерусификации. Как сообщали местные СМИ, документ предполагается использовать для дальнейшего укрепления позиций латышского языка в общественной жизни. Конкретное содержание будущих мер пока не определено.