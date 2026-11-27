Россия может принять ответные политико-дипломатические меры в связи с планами властей Латвии ограничить использование русского языка. Москва оставляет за собой такое право для защиты национальных интересов и прав российских граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Риги о принятии «декларации о дерусификации».

«Это не наш выбор, но мы не можем не считаться с угрозами и оставляем за собой право на принятие ответных решительных мер политико-дипломатического характера для надёжного обеспечения национальных интересов России и прав её граждан», — подчеркнула дипломат.

Поводом для реакции Москвы стали планы нового правительства Латвии закрепить дополнительные ограничения на использование русского языка в общественном пространстве. Соответствующее положение включено в программу деятельности кабинета министров.

Латвийские власти рассчитывают принять «декларацию о дерусификации», опираясь на рекомендации «учёных», «историков» и «социолингвистов». Документ должен создать правовую основу для укрепления позиций латышского как единственного государственного языка. При этом конкретные ограничения, которые предполагается ввести, пока не определены. Не уточняются и сроки принятия декларации.

На фоне разногласий по языковому вопросу российский МИД неоднократно обвинял прибалтийские страны в нарушении прав русскоязычных жителей. В частности, Москва заявляла о намерении добиваться рассмотрения соответствующего спора в Международном суде ООН.

Ранее Life.ru сообщал о планах правительства Латвии принять декларацию о дерусификации. Помимо новых языковых ограничений, власти республики намерены расширить поддержку СМИ, выпускающих материалы исключительно на латышском языке, и ужесточить ответственность за нарушения законодательства о государственном языке.