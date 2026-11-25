Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская объяснила отказ штрафовать Владимира Зеленского за использование русского языка во время интервью американскому телеканалу ABC News. По словам чиновницы, привлечение украинского лидера к ответственности в данном случае не имеет достаточных юридических оснований. Об этом она заявила в интервью изданию «Апостроф».

Инцидент произошёл 24 октября, когда Зеленский во время записи интервью обратился к своим помощникам по-русски. Спустя два дня в офис омбудсмена поступила жалоба на нарушение закона о государственном языке. Однако Ивановская не стала инициировать проверку. Это было первое подобное обращение в отношении Зеленского с 2022 года.

Ивановская пояснила, что законодательство обязывает должностных лиц пользоваться украинским языком при исполнении служебных обязанностей, однако допускает использование других языков при общении с иностранцами. При этом реплику Зеленского, адресованную помощнику, она не считает публичным выступлением.

«Если бы мы открыли производство на такой шаткой базе, любой суд его бы просто развалил. Нам нужен реальный результат, а не громкий медийный пшик», — заявила чиновница.

Омбудсмен также отвергла обвинения в двойных стандартах, заверив, что сразу после появления видеозаписи обратилась к юристам для изучения обстоятельств инцидента.

Напомним, в отличие от Зеленского, глава его офиса Кирилл Буданов* поплатился за использование русского языка во время протестов под Киевом. Чиновник разговаривал по-русски с 14-летним подростком и другими участниками акции в Петропавловской Борщаговке. Как уточнила Ивановская 24 ноября, размер штрафа составил 3400 гривен. На его уплату отводится 15 дней после вручения постановления, иначе сумма удвоится. При этом Буданова* освободили от наказания за русскую речь на переговорах в Абу-Даби, поскольку украинское языковое законодательство не распространяется на территорию других государств, за исключением посольств.

После принятия в 2019 году закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» украинский стал обязательным в большинстве публичных сфер жизни страны. Его использование закрепили в работе органов власти, образовании, здравоохранении, сфере обслуживания, рекламе, документообороте и публичных мероприятиях.

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