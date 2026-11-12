Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* не будет платить штраф за переход на русский язык во время переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская, объяснив, почему чиновника не станут наказывать за очередной русскоязычный эпизод.

«Языковое законодательство действует только в пределах государства, кроме пространства посольств», — приводит издание «Лига» ответ уполномоченной на вопрос о возможных санкциях.

Поводом для обсуждения стал брифинг Буданова* по итогам трёхсторонних переговоров 11 ноября. Услышав вопрос иностранного журналиста на английском языке, глава офиса Зеленского попросил перевод. Затем он обратился к находившемуся рядом человеку по-русски: «Я понимаю, мне надо время». После этого журналист повторил вопрос на украинском, и Буданов* ответил уже на государственном языке.

При этом решение омбудсмена не отменяет ответственности за другой случай, произошедший на территории Украины. Ранее Life.ru рассказывал, что Буданова* обязали выплатить штраф за русскую речь во время протестов в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Там 2 ноября чиновник общался с 14-летним подростком и другими участниками событий. Ивановская сообщила, что он признал нарушение, а необходимые юридические процедуры уже запущены.