На Украине с февраля 2022 года переименовали 96,4% улиц, названия которых связаны с российской и советской историей. Такие подсчёты приводит РИА «Новости» со ссылкой на данные общественного движения «Деколонизация. Украина».

На начало рассматриваемого периода в стране насчитывалось 31 769 таких улиц. Сейчас на подконтрольных Киеву территориях осталось лишь 1134. Таким образом, по подсчётам агентства, число переименованных улиц достигло 30 635.

Одновременно на карте Украины становится всё больше топонимов в честь деятелей украинского националистического движения. Имя гетмана Ивана Мазепы носят 785 улиц, переулков и площадей, Степана Бандеры — 705, Романа Шухевича — 422.

Массовое переименование улиц и демонтаж советских памятников начались на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В июле 2023 года вступил в силу закон о деколонизации топонимии, распространивший ограничения на названия, связанные с российской имперской политикой.

Кампания затронула даже практически безлюдные населённые пункты. Так, в мае этого года власти переименовали 82 объекта в Чернобыле и Припяти. В частности, проспект Ленина стал Центральным, а улица Героев Сталинграда получила название Защитников Украины.

Между тем 13 ноября Следственный комитет России объявил в международный розыск украинца Егора Доровских. Его обвиняют в повреждении мемориала «Крылья Победы», посвящённого освобождению Одессы от немецко-фашистских захватчиков.