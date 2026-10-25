На Украине решили найти и перезахоронить останки Мазепы и Сагайдачного

Украинские власти намерены найти останки гетманов Ивана Мазепы и Петра Сагайдачного, чтобы впоследствии перезахоронить их. Поиски ведутся в Румынии и Киеве, однако точное местонахождение захоронений пока не установлено. Об этом заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук рассказала изданию «Новини.LIVE».

По словам Верещук, останки Сагайдачного могут находиться на территории Киево-Могилянской академии. В 2023 году археологи обнаружили там фундаменты старинного храма, расположение которого совпало с сохранившимися историческими картами. Теперь украинская сторона ожидает разрешения на продолжение раскопок.

С Мазепой ситуация сложнее: его могилу ищут на территории современной Румынии. Верещук утверждает, что существуют исторические свидетельства о смерти и захоронении гетмана в этих местах. При этом она признала, что на завершение поисков и возможное перезахоронение могут уйти годы.

Вопрос переноса останков Степана Бандеры из немецкого Мюнхена пока не рассматривается. Представитель офиса Зеленского объяснила это необходимостью согласования с родственниками и политическими сложностями. По её словам, такой процесс потребует значительных усилий.

Пётр Конашевич-Сагайдачный возглавлял запорожских казаков в начале XVII века и участвовал в военных походах против Русского царства. Иван Мазепа долгое время был союзником Петра I, однако во время Северной войны перешёл на сторону шведского короля Карла XII. В современной Украине обоих гетманов почитают как значимые исторические фигуры.

Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский лично определил первых пятерых деятелей, чьи останки должны вернуть на Украину. Об этом 19 октября сообщил глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров. По его словам, Киев ведёт десятки переговоров с зарубежными государствами о возвращении праха исторических личностей.

Часть этих планов уже реализована. В мае 2026 года под Киевом перезахоронили Андрея Мельника и его супругу Софию, останки которых доставили из Люксембурга. В августе Зеленский посетил церемонию перезахоронения Евгения Коновальца. Его прах перевезли из Нидерландов и разместили на Национальном военном мемориальном кладбище.