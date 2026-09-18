Во Львове перезахоронили тёщу главарей ОУН* Коновальца и Мельника

Во Львове перезахоронили останки Марии Федак — тёщи сразу двух руководителей ОУН* Евгения Коновальца и Андрея Мельника. Прах женщины эксгумировали в Люксембурге и доставили на Украину.

Церемония прошла на Лычаковском кладбище. Федак похоронили на поле № 49 рядом с могилой её мужа Степана Федака, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Федак была матерью восьмерых детей. Две её дочери вышли замуж за руководителей ОУН*: София стала супругой Андрея Мельника, а Ольга — Евгения Коновальца.

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