Во Львове перезахоронили тёщу главарей ОУН* Коновальца и Мельника
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Во Львове перезахоронили останки Марии Федак — тёщи сразу двух руководителей ОУН* Евгения Коновальца и Андрея Мельника. Прах женщины эксгумировали в Люксембурге и доставили на Украину.
Церемония прошла на Лычаковском кладбище. Федак похоронили на поле № 49 рядом с могилой её мужа Степана Федака, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Федак была матерью восьмерых детей. Две её дочери вышли замуж за руководителей ОУН*: София стала супругой Андрея Мельника, а Ольга — Евгения Коновальца.
Мария Федак была похоронена в Люксембурге. Самого Мельника и Софию Федак-Мельник в мае 2026 года также перезахоронили на Украине. Их останки перевезли из Люксембурга на Национальное военное мемориальное кладбище под Киевом. А в августе там же с воинскими почестями перезахоронили останки основателя ОУН* Евгения Коновальца, которые доставили из Нидерландов. Владимир Зеленский лично приехал на перезахоронение праха.
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