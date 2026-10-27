10-летняя девочка попала в больницу и узнала, что беременна — полиция задержала её отчима

В Аргентине 10-летнюю девочку привезли в больницу с сильными болями в животе, где врачи обнаружили у неё беременность сроком около шести месяцев. После этого полиция задержала 33-летнего отчима ребёнка по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщает издание Metro.

Случай произошёл в провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Мать привела дочь в больницу города Колония-Дора, где девочку осмотрела акушер-гинеколог. Выяснив, что ребёнок находится на позднем сроке беременности, медик сообщила о случившемся правоохранителям.

Во время разбирательства девочка указала на своего отчима как на предполагаемого виновника насилия. Прокурор Гильермо Фариас распорядился разыскать мужчину, после чего его задержали в сельской местности департамента Авельянеда. У подозреваемого изъяли мобильный телефон для проведения экспертизы.

Бабушка пострадавшей рассказала журналистам, что раньше неоднократно предупреждала дочь об опасности оставлять внучку наедине с её новым партнёром. По словам женщины, она с самого начала не доверяла мужчине, с которым мать девочки познакомилась через интернет.

Новость потрясла и учителей школьницы. Одна из преподавательниц призналась, что никогда не замечала в поведении ребёнка ничего необычного. Девочка хорошо училась, выполняла домашние задания и не рассказывала о проблемах в семье.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства предполагаемого насилия и изучают изъятые материалы. Окончательная квалификация обвинения на момент публикаций аргентинских СМИ не раскрывалась.