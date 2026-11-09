Украинская экономика фактически держится на внешней финансовой поддержке, а отток населения и закрытие небольших предприятий заметно меняют жизнь страны. Такую оценку дал бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). По его словам, Евросоюз покрывает более 60% украинского бюджета.

«10 миллионов человек уже уехали – это, считайте, почти четверть нашего населения. На улицах Киева действительно стало меньше людей. Видно, как закрывается малый бизнес: кафе, рестораны и прочие небольшие заведения. Заметно, что экономика не просто испытывает трудности, а страдает», — сказал Пристайко.

Пристайко добавил, что они живут за счёт поддержки Европейского союза: более 60% бюджета покрывается ЕС, так что экономика у них, по сути, искусственная.

Бывший глава украинского МИД обратил внимание на происходящие в Киеве изменения. По его наблюдениям, на улицах стало заметно меньше людей, а небольшие кафе, рестораны и другие заведения прекращают работу. Эти процессы он связал с оттоком населения и тяжёлым положением экономики.

При этом дипломат считает, что нынешних объёмов европейской помощи недостаточно для решения накопившихся проблем. Он предложил западным партнёрам увеличить финансовую поддержку Украины.

«Они помогают деньгами и всем прочим, но нам нужно больше. Знаете, мы можем продержаться на том, что уже дали, но так мы ситуацию не разрешим», — пояснил Пристайко.