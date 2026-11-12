Один из обвиняемых в убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его супруги Анны в Объединённых Арабских Эмиратах предстанет перед судом в Санкт-Петербурге. 47-летний Юрий Шарыпов признал вину и помог следователям раскрыть преступление. Как сообщили РИА «Новости» в городском управлении СК, расследование в отношении мужчины завершено, а прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, подготовка убийства началась задолго до расправы. Летом 2025 года Шарыпов, входивший в организованную преступную группу, нашёл знакомого, готового участвовать в нападении на супругов за вознаграждение не менее десяти миллионов рублей. Сам обвиняемый, по информации СК, получил за преступление более десяти миллионов.

В октябре 2025 года злоумышленники под вымышленным предлогом заманили Романа и Анну Новак на виллу в ОАЭ. Там супругов избили, связали скотчем и пластиковыми стяжками, после чего потребовали отдать мобильные телефоны. Получив доступ к перепискам и криптокошелькам бизнесмена, участники нападения передали необходимые сведения организаторам. Затем, как считают следователи, поступил приказ убить обоих заложников. После расправы тела спрятали, а обвиняемые покинули страну.

Помимо этого, участникам преступной группы вменяют хищение личных вещей супругов на сумму свыше 20 миллионов рублей. Среди похищенного оказались смартфоны, ноутбук и дорогие наручные часы, включая Rolex. Шарыпову предъявлены обвинения по трём статьям УК РФ: убийство двух человек организованной группой по найму, разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью и незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта.

Напомним, после исчезновения супругов в ОАЭ осенью 2025 года российские следователи возбудили уголовное дело. По подозрению в причастности к преступлению арестовали Юрия Шарыпова, Владимира Далекина и бывшего сотрудника петербургской милиции Константина Шахта. Далекин позднее умер в СИЗО. Расследование в отношении Шахта близится к завершению, а материалы о предполагаемом организаторе убийства выделены в отдельное производство.

Роман Новак — российский криптобизнесмен из Санкт-Петербурга, основатель сервиса для криптовалютных переводов Fintopio. Он неоднократно представлялся другом создателя Telegram Павла Дурова*, используя предполагаемые связи с ним для привлечения инвесторов, однако сам Дуров* их дружбу публично не подтверждал. Ранее Новак был осуждён за мошенничество, а впоследствии его заподозрили в обмане инвесторов на сотни миллионов долларов.

Ранее Life.ru рассказывал, как камеры видеонаблюдения в ОАЭ помогли установить подозреваемых в убийстве супругов Новак. Правоохранители восстановили передвижения погибших и предполагаемых преступников, после чего передали собранные сведения российским коллегам. Это позволило найти и задержать фигурантов после их возвращения в Россию.

Все подробности громкого уголовного дела — в специальном разделе Life.ru «Убийство Романа Новака».