Элитного адвоката из США Дэвида Гилфорда обвинили в убийстве 84-летней матери ради наследства и дорогой недвижимости в Нью-Йорке. После предполагаемой расправы мужчина оставил рукописный список покупок, сообщает The New York Post.

55-летнего юриста из Рино, штат Невада, задержали 21 ноября. Тело его матери Кэтрин обнаружили в доме в городе Плезант-Хилл, штат Калифорния. Полицию вызвал знакомый семьи, который несколько дней не мог дозвониться до пенсионерки. По данным Mercury News, женщину забили до смерти, нанеся ей не менее десяти ударов тупым предметом по голове.

При осмотре дома следователи обнаружили рукописный перечень покупок, в котором упоминались одежда, автомобиль и новый телефон. Правоохранители считают, что Гилфорд собирался приобрести эти вещи после получения наследства. Кроме того, в помещении нашли множество пустых баллончиков с закисью азота. По версии следствия, мужчина провёл рядом с телом матери больше суток.

Прокуратура полагает, что мотивом преступления могло стать желание получить семейные активы, в том числе несколько дорогостоящих объектов недвижимости в Нью-Йорке. Гилфорда поместили в тюрьму округа Контра-Коста. Сумма залога составляет пять миллионов долларов.

Адвокат задержанного Дэниел Хоровиц отверг обвинения и заявил, что его подзащитный любил мать и не имел финансовых причин для расправы. По словам защитника, мужчина вернулся в родительский дом после расставания со второй женой, чтобы ухаживать за пожилой женщиной. Бывшая супруга Гилфорда, напротив, охарактеризовала его как корыстного человека, который регулярно конфликтовал с матерью из-за расходов и пользовался её банковской картой.

Гилфорд известен участием в сложных и резонансных судебных процессах в разных штатах. Очередное судебное заседание по его делу назначено на 16 декабря.

В ноябре Life.ru рассказывал о другом преступлении, в котором следствие также связывало расправу с желанием завладеть чужой недвижимостью. В Петербурге двое знакомых пенсионера избавились от его тела, чтобы получить квартиру стоимостью 7,2 миллиона рублей.