В Башкирии нашли тело 13-летнего мальчика, пропавшего на рыбалке почти три недели назад. О трагическом завершении поисков сообщили волонтёры отряда «БашРегионСпас» во «ВКонтакте».

Спасатели обнаружили подростка в реке Ай примерно в полутора километрах ниже по течению от места исчезновения. Поисковики подтвердили гибель ребёнка короткой записью: «Найден. Погиб».

Трагическая история началась 7 ноября возле деревни Аюпово Мечетлинского района. Двое друзей отправились на ночную рыбалку, во время которой один из них оступился и оказался в ледяной воде. Товарищ сумел вытащить его на берег и побежал в деревню за взрослыми, однако к их возвращению школьник бесследно исчез.

К поискам подключились полицейские, спасатели, водолазы и добровольцы. Реку обследовали с помощью лодок и специальной техники, а прилегающую территорию осматривали с беспилотников. По факту исчезновения подростка следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабной поисковой операции, к которой присоединились добровольцы из других регионов России. Люди круглосуточно обследовали местность в надежде найти школьника. Во время поисков семья пережила ещё одну потерю — скончался дедушка мальчика.