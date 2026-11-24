В Башкирии уже более двух недель продолжаются поиски 13-летнего мальчика, пропавшего при загадочных обстоятельствах после рыбалки. Друг сумел вытащить его из воды и побежал за взрослыми, однако к моменту их прихода подростка на берегу уже не оказалось. Об этом сообщает SHOT.

Поиски мальчика в Башкирии. Видео © Telegram / SHOT

Школьник исчез 8 ноября в Мечетлинском районе, куда отправился рыбачить вместе с товарищем. Когда подросток оказался в воде, приятель помог ему выбраться и бросился искать людей, способных оказать первую помощь. Однако прибывшие на место взрослые никого не обнаружили.

К поискам подключились спасатели, водолазы и добровольцы. В район приезжают волонтёры из других регионов России. В минувшие выходные сотни человек круглосуточно обследовали местность, пытаясь найти хотя бы следы пропавшего ребёнка.

Пока семья мальчика ждёт известий, её постигла ещё одна трагедия. В минувшую среду скончался дедушка подростка. Родственники считают, что мужчина не выдержал переживаний из-за исчезновения внука.

Отчаявшиеся близкие обратились даже к экстрасенсам, надеясь получить подсказку о местонахождении школьника. Однако, по словам дяди пропавшего, подобные обращения лишь добавили путаницы и никак не помогли поискам.

Несмотря на усилия спасателей и добровольцев, установить, куда исчез подросток после того, как его вытащили из воды, до сих пор не удалось.

Ранее Life.ru рассказывал о первых днях поисков школьника в Башкирии. Тогда сотрудники МВД сообщили, что спасённый товарищем подросток исчез с берега до прихода взрослых. В поисковой операции задействовали водолазов, кинологов, беспилотники и аэролодку «Пиранья».