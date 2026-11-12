В Башкирии пятый день разыскивают 13-летнего школьника, который загадочным образом исчез после падения в ледяную реку. Подростка успел вытащить на берег его друг, однако к приходу взрослых мальчика уже нигде не было. Обстоятельства происшествия раскрыли в региональном МВД.

В Башкирии пятый день ищут 13-летнего мальчика, пропавшего на берегу реки. Видео © MAX / МЧС Башкортостана

По данным полиции, 7 ноября двое 13-летних друзей отправились на рыбалку к реке Ай, примерно в трёх километрах от деревни Аюпово Мечетлинского района. Во время рыбалки один из школьников случайно упал в воду. Второй помог товарищу выбраться на берег и побежал в деревню за подмогой.

Однако, когда взрослые добрались до места происшествия, спасённый подросток бесследно исчез. Его местонахождение остаётся неизвестным. «Когда взрослые прибыли на место, подростка на берегу уже не было. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщили в МВД Башкирии.

В поисковой операции участвуют сотрудники полиции, спасатели, кинологи, волонтёры и местные жители. Водолазы обследуют акваторию реки, а поисковые группы прочёсывают берега. Задействованы аэролодка «Пиранья», катер, квадроцикл и беспилотники. Правоохранители также выясняют все обстоятельства исчезновения школьника.