Труп 9-летнего мальчика нашли в лесу в подмосковной Дубне
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В подмосковной Дубне поиски девятилетнего мальчика завершились обнаружением его трупа. Тело ребёнка нашли в лесу неподалёку от канала имени Москвы, сообщает сайт MK.ru.
Школьник ушёл гулять накануне днём и домой не вернулся. Его обнаружили после продолжительных поисков. Обстоятельства гибели выясняет полиция.
Ранее в Новосибирской области нашли погибшими двух пропавших школьников. Подростков 15 и 16 лет обнаружили во время совместных поисков волонтёров и правоохранителей.