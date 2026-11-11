В подмосковной Дубне поиски девятилетнего мальчика завершились обнаружением его трупа. Тело ребёнка нашли в лесу неподалёку от канала имени Москвы, сообщает сайт MK.ru.

Школьник ушёл гулять накануне днём и домой не вернулся. Его обнаружили после продолжительных поисков. Обстоятельства гибели выясняет полиция.