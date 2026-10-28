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Регион
Опубликовано 28 октября, 19:25

В Новосибирской области нашли тела двух пропавших школьников

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

В Новосибирской области трагически завершились поиски двух подростков 15 и 16 лет, пропавших в октябре. Обоих обнаружили погибшими 28 октября. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Добровольцы искали несовершеннолетних вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Первое обращение об исчезновении поступило 18 октября.

За время поисков волонтёры обследовали труднодоступные участки местности и естественные укрытия, где могли находиться пропавшие. Также они распространяли ориентировки, собирали сведения от местных жителей и проверяли поступавшие свидетельства.

«В ходе поисковых мероприятий 28 октября 2026 года, проходивших совместно с сотрудниками правоохранительных органов, подростков обнаружили погибшими. Отряд выражает соболезнования их родным и близким», — говорится в сообщении поисковиков.

Где именно нашли тела подростков и при каких обстоятельствах они погибли, пока не раскрывается. Причины смерти также неизвестны. Волонтёры не приводят подробностей случившегося.

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Ранее Life.ru сообщал о поисках 13-летней школьницы в Ульяновской области. Девочка исчезла 25 октября в Димитровграде, после чего к её розыску подключились добровольцы «ЛизаАлерт». Обстоятельства пропажи ребёнка на момент публикации оставались неизвестными.

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Матвей Константинов
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