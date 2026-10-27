В Ульяновской области третий день ищут пропавшую 13-летнюю школьницу

В городе Димитровграде Ульяновской области разыскивают 13-летнюю школьницу, которая пропала 25 октября. О местонахождении девочки ничего не известно уже третий день. К поискам подключились добровольцы регионального отряда «ЛизаАлерт».

По данным поисковиков, рост пропавшей составляет 161 сантиметр. Девочка худощавого телосложения, у неё тёмно-русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения школьница была одета в чёрную джинсовую куртку, белую кофту с капюшоном и чёрные джинсы. На ногах у неё были белые кроссовки.

Обстоятельства исчезновения несовершеннолетней пока не раскрываются. Информации о том, куда она направлялась перед пропажей и когда её видели в последний раз, в опубликованном сообщении нет.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении девочки, просят связаться с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-700-54-52 или позвонить по номеру 112. Контакты добровольцев опубликованы в официальном Telegram-канале отряда.