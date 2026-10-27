Отказалась от такси и ушла в ночь: Раскрыты последние часы погибшей студентки из Ачинска

Погибшая в Ачинске 16-летняя студентка незадолго до исчезновения отмечала возвращение знакомого из армии. После ночного застолья девушка отправилась домой одна, однако до общежития так и не добралась. Спустя двое суток её тело обнаружили на пустыре в другом микрорайоне. Подробности последних часов жизни студентки сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, компания собралась в квартире на улице Декабристов, чтобы отпраздновать дембель одного из знакомых. Гости употребляли алкоголь. Около четырёх часов утра девушка решила уйти в общежитие, до которого было примерно 17 минут пешком.

Друзья предложили вызвать ей такси, но студентка отказалась и отправилась одна. По словам участников застолья, девушка находилась в адекватном состоянии, поэтому никто не предполагал, что прогулка может закончиться трагедией.

Однако до общежития она не дошла. Последний раз девушка появлялась в Сети примерно в пять часов утра. После этого связь с ней оборвалась.

По предварительной версии, девушка могла употребить алкоголь одновременно с препаратами, назначенными ей из-за проблем с сердцем и сосудами. Точную причину смерти предстоит установить судебно-медицинской экспертизе.

Следов насильственной смерти на теле студентки не обнаружили. Региональное управление Следственного комитета проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.