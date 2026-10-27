Отказалась от такси и ушла в ночь: Раскрыты последние часы погибшей студентки из Ачинска
В Ачинске погибшая студентка перед исчезновением отмечала дембель знакомого
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Погибшая в Ачинске 16-летняя студентка незадолго до исчезновения отмечала возвращение знакомого из армии. После ночного застолья девушка отправилась домой одна, однако до общежития так и не добралась. Спустя двое суток её тело обнаружили на пустыре в другом микрорайоне. Подробности последних часов жизни студентки сообщает SHOT.
По данным Telegram-канала, компания собралась в квартире на улице Декабристов, чтобы отпраздновать дембель одного из знакомых. Гости употребляли алкоголь. Около четырёх часов утра девушка решила уйти в общежитие, до которого было примерно 17 минут пешком.
Друзья предложили вызвать ей такси, но студентка отказалась и отправилась одна. По словам участников застолья, девушка находилась в адекватном состоянии, поэтому никто не предполагал, что прогулка может закончиться трагедией.
Однако до общежития она не дошла. Последний раз девушка появлялась в Сети примерно в пять часов утра. После этого связь с ней оборвалась.
По предварительной версии, девушка могла употребить алкоголь одновременно с препаратами, назначенными ей из-за проблем с сердцем и сосудами. Точную причину смерти предстоит установить судебно-медицинской экспертизе.
Следов насильственной смерти на теле студентки не обнаружили. Региональное управление Следственного комитета проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.
Как ранее сообщал Life.ru, тело студентки обнаружили на пустыре в соседнем микрорайоне. Примечательно, что место находки расположено примерно в получасе ходьбы от квартиры, где проходило застолье, причём совсем в другой стороне от общежития. В ночь исчезновения температура в Ачинске опускалась примерно до минус трёх градусов.