Пропавшего парня нашли в лодке с мёртвым братом после 41 дня дрейфа в Тихом океане

Рыбаки из Кирибати обнаружили в Тихом океане 18-летнего жителя Папуа — Новой Гвинеи, который провёл 41 день в дрейфующей лодке. Юношу по имени Лука Рахан нашли с сильным обезвоживанием примерно в двух тысячах километров от родного дома, сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.

История началась в сентябре, когда Рахан вместе с двоюродным братом отправился на рыбалку с северного побережья острова Бугенвиль. Во время выхода в море у них возникли неполадки с лодочным мотором.

Поскольку якоря на борту не оказалось, рыбаки не смогли удержать судно на месте. Течение постепенно уносило лодку всё дальше от берега, и мужчины оказались в открытом океане без возможности самостоятельно вернуться домой. Пережить испытание удалось только одному из них. Двоюродный брат Рахана погиб примерно за неделю до спасения юноши.

Во вторник, 27 октября, местные рыбаки заметили лодку между островами Тарава и Майана, принадлежащими Кирибати. К тому моменту Рахан находился в море почти полтора месяца и был сильно обезвожен. Спасённого доставили в больницу столицы Кирибати — Таравы. По словам навестившего его соотечественника Джонатана Энтони Кунау, молодой человек находился в сознании и постепенно восстанавливал силы. Родственникам уже сообщили, что он жив. После медицинского обследования и восстановления Рахан сможет вернуться на родину.