«Дядя Миша, есть вода?» Пичугин раскрыл душераздирающие подробности гибели родных в смертельном дрейфе

Михаил Пичугин — единственный, кому удалось выжить после двухмесячного дрейфа в Охотском море, — в беседе с «Рен-ТВ» поделился подробностями гибели своих родственников. По его словам, 15-летний Илья, который находился в лодке вместе с отцом и дядей, перед смертью постоянно просил пить и есть.

«Он спрашивал у меня воду: «Дядя Миша, есть вода?» – вспоминает Пичугин.

Подросток страдал больше всех. Солёная вода разъедала ему кожу, лицо покрылось язвами, а во сне мальчик стонал от боли. Разбухший в морской воде горох и сухая лапша стали для него невыносимыми. Илья перестал принимать пищу, а в итоге потерял всякую надежду на спасение. Он умер спустя месяц после поломки лодочного мотора.

Вскоре после кончины сына не стало и его отца — родного брата Михаила. Как рассказывает выживший, однажды он открыл глаза и спросил Сергея, всё ли в порядке. Тот ответил: «Да. Только сына моего не стало».

Потеря ребёнка словно лишила мужчину рассудка. Он пытался броситься за борт, говорил невпопад, рыдал и винил только себя. Спустя девять дней братья помянули погибшего мальчика, а на десятые сутки Михаил заметил, что Сергей сидит на корме, запрокинув голову. Сначала он решил, что тот разглядывает что-то вдалеке, но брат уже был мёртв.