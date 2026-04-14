Дрейвовшего 67 дней в Охотском море Пичугина приговорили к 3 годам работ
Михаил Пичугин после спасения. Фото © Telegram / Правительство Магаданской области
Дрейвовшего 67 дней в Охотском море Михаила Пичугина приговорили к трём годам принудительных работ. Его признали виновным в гибели племянника и брата, которые были вместе с ним.
Михаила признали виновным в нарушении правил безопасности движения морского, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и использованиизаведомо подложного документа.
При этом прокурор просил приговорить выжившего мужчину к трём годам лишения свободы.
Напомним, что трагедия в Охотском море развернулась в августе 2024 года. Два брата и сын-подросток одного из них отправились в плавание по Охотскому морю, но спустя несколько дней перестали выходить на связь. И только спустя два месяца — в октябре — лодку удалось случайно заметить рыбакам в Тигильском районе Камчатского края. Выжить смог только Михаил Пичугин — его брат и племянник погибли. С их телами Пичугин пробыл в одной лодке около 20 дней.
Спасённый Михаил позже частично признал вину в гибели родных. Он нарушил правила выхода в море на маломерном судне.
