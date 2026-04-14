Дрейвовшего 67 дней в Охотском море Пичугина приговорили к 3 годам работ

Напомним, что трагедия в Охотском море развернулась в августе 2024 года. Два брата и сын-подросток одного из них отправились в плавание по Охотскому морю, но спустя несколько дней перестали выходить на связь. И только спустя два месяца — в октябре — лодку удалось случайно заметить рыбакам в Тигильском районе Камчатского края. Выжить смог только Михаил Пичугин — его брат и племянник погибли. С их телами Пичугин пробыл в одной лодке около 20 дней.