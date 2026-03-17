Брат выжившего в Охотском море пытался покончить с собой после гибели сына

Михаил Пичугин, единственный выживший после трагического дрейфа в Охотском море, в суде рассказал, что его брат Сергей пытался свести счёты с жизнью после гибели 15-летнего сына Ильи. Показания прозвучали в Октябрьском районном суде Улан-Удэ, передаёт корреспондент ТАСС.

По словам Михаила, в какой-то момент Сергей прыгнул за борт. Это произошло уже в холодных водах Охотского моря. Михаил успел подать брату обломок весла, вытащил его, обтёр и переодел в сухую одежду.

До этого у Сергея начались галлюцинации: ему казалось, что лодка села на мель, он звал друга. Такое состояние, по словам подсудимого, наступило после смерти сына. Сергей почти ничего не ел, хотя Михаил пытался кормить его сушёными супами, лапшой и крупами. Сам Михаил признался, что тоже ел с трудом, потому что всё было солёным.

Илья Пичугин погиб примерно 20 сентября 2024 года, а 28 сентября не стало Сергея. Михаил рассказал, что брат спросил его, будет ли он бороться до конца. Он ответил, что выбора нет — пока есть сознание, надо пытаться выжить.

Напомним, трагедия произошла в августе 2024 года. Михаил Пичугин вместе с братом Сергеем и 15-летним племянником Ильёй отправились в путешествие по Охотскому морю на резиновой лодке Baikat 470. На обратном пути сломался мотор, и судно больше двух месяцев дрейфовало в открытом море. Спасателей на борту не было, связь отсутствовала. Лодку обнаружили в октябре рыбаки в 25 километрах от побережья Камчатки. Пичугина госпитализировали, его родственники погибли от переохлаждения и истощения. Сам Михаил находится под подпиской о невыезде. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности эксплуатации маломерного судна, повлекшем смерть двух лиц, а также в использовании подложного документа.