Родителям пропавшего ребёнка необходимо незамедлительно обратиться в полицию, взяв с собой документы и его фотографию. Такие рекомендации содержатся в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

В ведомстве объяснили, что при подаче заявления желательно иметь удостоверение личности, документы с данными ребёнка и его актуальный снимок. Полицейским также нужно подробно описать внешность пропавшего, назвать особые приметы и рассказать, во что он был одет.

Отдельно в МВД советуют сообщать о хронических заболеваниях ребёнка, если они есть. Эта информация поможет правоохранителям учитывать состояние его здоровья во время поисков.

При этом отсутствие каких-либо документов не должно задерживать обращение за помощью. Дежурный обязан принять сообщение о пропаже сразу и не вправе отказывать родителям в регистрации заявления. Ждать трое суток не требуется: достаточно сообщить об исчезновении, а необходимые обстоятельства сотрудники полиции выяснят самостоятельно.

Ранее Life.ru рассказывал о поисках четырёхлетнего мальчика, пропавшего во время прогулки в Рязанской области. После обращения родителей к розыску подключились сотрудники полиции и добровольцы. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», обнаружить ребёнка помог беспилотник с тепловизором. Мальчика нашли живым и передали семье.