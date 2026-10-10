Пропавшего в Рязани 4-летнего мальчика нашли живым

Пропавшего в Рязани четырёхлетнего мальчика нашли живым и передали родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в региональном УМВД.

Ребёнок исчез 9 октября во время прогулки в СНТ «Химик-1» посёлка Строитель. После сообщения о пропаже на поиски подняли все службы полиции.

«На поиски малолетнего незамедлительно были ориентированы все наружные службы полиции. В кратчайшие сроки сотрудники полиции обнаружили мальчика на одной из улиц посёлка. В настоящее время ребёнок передан законным представителям», — говорится в сообщении.

Как уточняет поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», ребёнка удалось найти при помощи беспилотника с тепловизором.

Ранее Life.ru писал, что волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» нашли пропавшую в Омске 10-летнюю девочку, которая около суток не выходила на связь. Школьница ушла из дома на улице 40 лет Ракетных Войск 6 октября и не вернулась. Родители обратились в полицию, после чего к поискам подключились правоохранители и добровольцы. Телефон девочки оставался включённым, однако на звонки она не отвечала.