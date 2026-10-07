Сутки не выходила на связь: Пропавшую в Омске 10-летнюю девочку нашли волонтёры

Пропавшую в Омске 10-летнюю девочку, которая около суток не выходила на связь, нашли волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск». Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета в «Максе».

Школьница ушла из дома на улице 40 лет Ракетных Войск 6 октября и не вернулась. Родители обратились в полицию, после чего к поискам подключились правоохранители и добровольцы. Телефон девочки оставался включённым, однако на звонки она не отвечала.

«Волонтёры отряда «Доброспас-Омск» обнаружили разыскиваемую 10-летнюю девочку <...> в Омске», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

По данным местного издания «Новый Омск», ребёнка обнаружили на улице 5-я Северная. Эту информацию редакции также передали в региональном Следкоме.

Сейчас следователи вместе с сотрудниками полиции устанавливают причины и обстоятельства самостоятельного ухода школьницы из дома. В ведомстве добавили, что с её семьёй проведут профилактическую работу.

Ранее в Краснодаре нашли живым 15-летнего подростка, которого разыскивали после прогулки с друзьями. Юноша исчез вечером 26 сентября: около 20:00 он позвонил отцу и попросил разрешения задержаться, после чего перестал выходить на связь. Его искали полиция, волонтёры и родственники. Спустя двое суток подростка обнаружили, в МВД сообщили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.