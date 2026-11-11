В американском штате Южная Каролина спасатели обнаружили живым 11-месячного мальчика, который провёл около суток под землёй. Ребёнок находился в клетке для собак, завёрнутой в полотенце и закопанной в лесу. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию.

Малыш пропал 9 ноября, когда мать ненадолго оставила его на попечение 25-летнего отца Майкла Комера. Вернувшись, женщина не обнаружила ни ребёнка, ни мужчины. Родственники обратились в правоохранительные органы.

К масштабным поискам привлекли около сотни человек. На следующий день участники операции заметили свежевскопанную землю в лесу примерно в 45 метрах от дома отца подозреваемого. Когда спасатели начали раскапывать подозрительный участок, из-под земли послышался детский плач. В неглубокой яме обнаружили металлическую клетку, внутри которой находился пропавший мальчик.

Шериф округа Лексингтон Джей Кун предположил, что полотенце, которым была обёрнута клетка, создало воздушный карман. Возможно, именно благодаря этому ребёнок смог продержаться под землёй около 24 часов.

Мальчика экстренно доставили в больницу. По словам шерифа, на момент обнаружения малыш был жив и плакал. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Отец ребёнка был задержан ещё вечером 9 ноября по подозрению в краже со взломом, однако сына рядом с ним не оказалось. Теперь следователи совместно с прокуратурой решают вопрос о дополнительных обвинениях.