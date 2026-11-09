В Гане 28-летнего владельца аптечного киоска обнаружили живым в гробу посреди кладбища. По словам местных жителей, мужчина мог провести там трое суток ради мистического ритуала, который якобы должен был принести ему богатство. Об этом сообщает MyJoyOnline.

В Гане мужчина три дня пролежал в гробу ради привлечения богатства. Фото © X / MyJoyOnline

Необычную находку сделал охотник, проходивший через кладбище вместе со своими собаками. Животные неожиданно подбежали к оставленному гробу, заставив хозяина заподозрить, что внутри кто-то прячется.

Мужчина приблизился к гробу и пригрозил выстрелить в его содержимое. После этого из необычного укрытия выбрался 28-летний местный житель, занимающийся продажей лекарств.

Неподалёку оказался травник, который, по его словам, собирался искать лекарственные растения. Вместе с охотником он сопроводил найденного мужчину обратно в поселение, где их появление вызвало настоящий переполох. Вокруг неожиданного гостя быстро собралась толпа любопытных. Некоторые жители предложили вызвать полицию, чтобы правоохранители выяснили обстоятельства странного происшествия.