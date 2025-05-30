6 народных примет, которые мешают разбогатеть, и они есть у 99% россиян: проверьте себя

Может быть, вы думаете, что приметы — пережиток прошлого? А зря. Наши бабушки знали толк в привлечении достатка и могли растянуть копейку на месяц вперёд. Мы собрали самые мощные народные поверья о деньгах, которые современные люди игнорируют, а потом удивляются, почему зарплата заканчивается к середине месяца. За каждой приметой стоит вековая мудрость — наблюдения за тем, какие действия притягивают удачу, а какие отталкивают. Современная психология объясняет многие поверья работой подсознания, но результат остаётся прежним.

Выбрасывать хлеб — к постоянной нужде

Почему россияне живут в нищете и нарушают денежные приметы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriev Mikhail

Самое священное для наших предков правило: хлеб нельзя выбрасывать ни при каких обстоятельствах. Даже чёрствые корки отдавали птицам или превращали в сухарики. Современные россияне легко отправляют в мусорное ведро целые буханки, не думая о последствиях. Тот, кто не ценит хлеб — основу жизни, — никогда не будет знать достатка. Психологи объясняют это просто: человек, который не может беречь малое, не научится управлять большим. Начните с уважения к еде — и деньги потянутся к вам сами.

Одалживать деньги вечером — отдавать своё благополучие

Наши бабушки никогда не давали деньги в долг после захода солнца. Вечер — время, когда энергия идёт на убыль, и всё, что вы отдаёте в эти часы, забирает с собой вашу удачу. Если просят в долг поздно вечером, предложите обсудить этот вопрос утром. Большинство из нас нарушает эту примету, удивляясь потом, почему деньги словно утекают сквозь пальцы. Попробуйте соблюдать это правило месяц — и увидите, как изменится ваше финансовое положение.

Оставлять пустую тарелку на столе — приглашать бедность

6 примет о богатстве, которые игнорируют 99 процентов людей. Фото © Freepik

Пустые тарелки после еды нельзя оставлять на столе — нужно сразу их убирать или наполнить чем-то символическим. Пустота притягивает пустоту, и дом, где на столе стоят пустые тарелки, никогда не будет полной чашей. Эта примета кажется странной, но работает безотказно. Современные семьи часто оставляют грязную посуду на столе до утра — и потом жалуются на финансовые трудности. Возьмите за правило сразу убирать использованную посуду или хотя бы положить в тарелки по кусочку хлеба. Такой простой ритуал поможет сохранить достаток в доме.

Подметать к порогу — выметать достаток из дома

Когда убираете квартиру, никогда не подметайте мусор к выходу — только от порога вглубь дома, а потом собирайте в совок. Подметание к двери символически выгоняет из жилища всё хорошее, включая деньги. Большинство современных хозяек делают наоборот — сметают грязь к порогу, чтобы потом легче было собрать. Но наши предки считали, что так из дома уходит благополучие. Попробуйте изменить направление — подметайте от входной двери к центру комнаты. Через несколько недель заметите, что деньги стали задерживаться дома дольше.

Считать чужие деньги — терять свои

Древние приметы о деньгах, которые работают до сих пор. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Никогда не пересчитывайте деньги в чужих руках и не заглядывайте в чужие кошельки. Эта примета предостерегает от зависти — одного из самых мощных разрушителей финансового благополучия. Когда мы с интересом разглядываем, сколько у кого-то денег, мы неосознанно отдаём свою энергию изобилия другому человеку. В магазинах россияне часто с любопытством смотрят, как кто-то расплачивается крупными купюрами, — и тем самым программируют себя на нехватку. Отучите себя от этой привычки: сосредоточьтесь на своих финансах, а не на чужих.

Сидеть на столе — сидеть без денег

Стол в доме — место изобилия, символ достатка семьи. Наши предки никогда не садились на стол, даже если нужно было что-то достать с высокой полки. Современная молодёжь легко забирается на стол, чтобы поменять лампочку или достать что-то из шкафа. Но тот, кто не уважает стол, не будет знать сытости и достатка. Используйте стремянку или стул — стол должен оставаться неприкосновенным. Эта примета работает безотказно: семьи, где столы используют по назначению, живут в достатке.

Как современная наука объясняет силу примет

Народные приметы для привлечения денег и богатства в дом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yavdat

Психологи утверждают, что приметы работают через механизм самопрограммирования. Когда мы соблюдаем правила привлечения денег, то подсознательно настраиваемся на изобилие и начинаем замечать возможности для заработка. Нейробиологи добавляют: ритуальные действия активируют те же участки мозга, что отвечают за планирование и достижение целей.