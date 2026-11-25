В Петербурге знакомые умершего пенсионера расчленили и сожгли его тело, чтобы завладеть недвижимостью. Приговор участникам аферы огласил Приморский районный суд, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

История началась осенью 2023 года с найденной на дороге сбитой кошки. Дмитрий Акаминов и Андрей Кудрявцев отвезли животное к ветеринару, а затем принесли домой, откуда оно перебралось к пожилому соседу на аллее Поликарпова. Хозяин около суток не открывал дверь, поэтому один из мужчин проник в жилище через парапет пятого этажа. Внутри он обнаружил давно скончавшегося дядю Витю.

Испугавшись ответственности за незаконное проникновение, приятели не стали обращаться в полицию и позвонили знакомому Михаилу Хоменко, ранее представлявшемуся сотрудником ГИБДД. Тот забрал ключи и пообещал каждому по 500 тысяч рублей за поиски паспорта покойного и документов на недвижимость. Впоследствии он потребовал избавиться от останков, пригрозив сообщить правоохранителям об оставленных в помещении отпечатках пальцев.

Соучастники вывезли тело в район посёлка Дунай Ленинградской области, где позднее сожгли его в поле. Согласно показаниям Кудрявцева, за выполнение поручения они получили лишь 30 тысяч рублей, которые ушли на сопутствующие расходы.

Не позднее 1 февраля 2024 года неизвестный участник преступной группы выдал себя за скончавшегося собственника и заключил договор купли-продажи жилплощади. Вырученные 5,5 млн рублей злоумышленники поделили между собой. Рыночная стоимость незаконно отчуждённого имущества составляла 7,2 млн рублей.

Примечательно, что Хоменко знал дядю Витю с детства — они познакомились благодаря соседству по гаражу и поддерживали тёплые отношения. Кудрявцев же собирался приобрести у пожилого человека старый автомобиль.

Акаминов проведёт в колонии общего режима три года, а Хоменко — шесть лет. Последнему также предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Обоих взяли под стражу в зале суда. Уголовное дело в отношении третьего обвиняемого прекратили 23 сентября 2026 года в связи с его смертью.