Квартира дороже совести: «Добрые соседи» расчленили и сожгли тело пенсионера в Петербурге
Соседи расчленили тело умершего петербуржца ради квартиры за 7,2 млн рублей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Петербурге знакомые умершего пенсионера расчленили и сожгли его тело, чтобы завладеть недвижимостью. Приговор участникам аферы огласил Приморский районный суд, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
История началась осенью 2023 года с найденной на дороге сбитой кошки. Дмитрий Акаминов и Андрей Кудрявцев отвезли животное к ветеринару, а затем принесли домой, откуда оно перебралось к пожилому соседу на аллее Поликарпова. Хозяин около суток не открывал дверь, поэтому один из мужчин проник в жилище через парапет пятого этажа. Внутри он обнаружил давно скончавшегося дядю Витю.
Испугавшись ответственности за незаконное проникновение, приятели не стали обращаться в полицию и позвонили знакомому Михаилу Хоменко, ранее представлявшемуся сотрудником ГИБДД. Тот забрал ключи и пообещал каждому по 500 тысяч рублей за поиски паспорта покойного и документов на недвижимость. Впоследствии он потребовал избавиться от останков, пригрозив сообщить правоохранителям об оставленных в помещении отпечатках пальцев.
Соучастники вывезли тело в район посёлка Дунай Ленинградской области, где позднее сожгли его в поле. Согласно показаниям Кудрявцева, за выполнение поручения они получили лишь 30 тысяч рублей, которые ушли на сопутствующие расходы.
Не позднее 1 февраля 2024 года неизвестный участник преступной группы выдал себя за скончавшегося собственника и заключил договор купли-продажи жилплощади. Вырученные 5,5 млн рублей злоумышленники поделили между собой. Рыночная стоимость незаконно отчуждённого имущества составляла 7,2 млн рублей.
Примечательно, что Хоменко знал дядю Витю с детства — они познакомились благодаря соседству по гаражу и поддерживали тёплые отношения. Кудрявцев же собирался приобрести у пожилого человека старый автомобиль.
Акаминов проведёт в колонии общего режима три года, а Хоменко — шесть лет. Последнему также предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Обоих взяли под стражу в зале суда. Уголовное дело в отношении третьего обвиняемого прекратили 23 сентября 2026 года в связи с его смертью.
Ранее Life.ru рассказывал, как 89-летний петербуржец лишился единственного жилья из-за мошеннической сделки. О потере собственности мужчина узнал, запросив выписку из Росреестра. Оказалось, что ещё в 2007 году недвижимость переоформили на других людей без его ведома. Три судебные инстанции отказались удовлетворить требования пенсионера из-за истечения срока исковой давности. При этом экспертиза установила, что подпись в договоре купли-продажи принадлежала другому человеку. Верховный суд отменил предыдущие решения и отправил дело на новое рассмотрение.