В Тюменской области завершили расследование дела о гибели 58-летней женщины, чьи останки нашли в разных частях Ялуторовска. Подробности сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

На скамье подсудимых окажется 62-летний местный житель. По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 13 декабря 2025 года в квартире на улице Заводской, где мужчина распивал алкоголь вместе со своей знакомой.

Во время застолья между ними вспыхнула ссора. Следователи считают, что хозяин квартиры несколько раз ударил гостью по голове. Полученные травмы оказались смертельными.

После гибели женщины мужчина, как полагает следствие, попытался скрыть следы преступления. Он расчленил тело, разложил останки по пакетам и выбросил их в разных частях Ялуторовска.

Следы преступления обнаружили местные жители. Фрагменты тела находили в том числе в районе реки Тобол. Впоследствии правоохранители установили предполагаемого виновника и задержали его.

Мужчине предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. Таким образом, речь идёт не об обвинении в умышленном убийстве, а о причинении смертельных травм во время конфликта.

В СУ СК России по Тюменской области заявили, что следователи собрали достаточно доказательств для передачи материалов в суд. Обвинительное заключение утверждено, теперь обстоятельства случившегося предстоит рассмотреть Ялуторовскому районному суду.