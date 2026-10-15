Россиянка предстанет перед судом за помощь бывшему в убийстве и расчленёнке

Житель Малоярославца разрубил на куски своего знакомого после пьяной ссоры, а избавиться от улик позвал бывшую жену. Теперь 45-летней женщине придётся отвечать перед судом — за попытку спасти экс-супруга от колонии ей грозит реальный срок.

Весной этого года хозяин дома насмерть забил приятеля кулаками. Поняв, что натворил, мужчина решил замести следы самым жестоким способом: расчленил труп прямо в квартире и обратился за помощью к бывшей супруге. Та согласилась стать соучастницей.

Вместе они распихали фрагменты тела по полиэтиленовым пакетам и чемоданам, после чего вывезли жуткий груз и утопили в местной реке Лужа. Затем женщина вернулась на место расправы и старательно вымыла весь дом бытовой химией, пытаясь уничтожить малейшие брызги крови.

Уйти от правосудия не вышло. Останки нашли, а соучастницу быстро вычислили. На допросах она во всем созналась и подробно описала, как помогала прятать следы зверской расправы. Расследование уже закончено, дело ушло в суд.

Ранее Life.ru рассказывал о преступлении в Нижнем Новгороде, где в кузове «Газели» нашли останки двух женщин. Подозреваемый попытался убежать от полицейских во время досмотра машины, однако его задержали. В багаже обнаружили останки жертв, спрятанные в чемоданах, рюкзаках, пакетах и сумках. Позднее по адресу, связанному с первыми двумя погибшими, нашли тело третьей женщины. По данным МВД, мужчина признался в содеянном, а фургон арендовал, чтобы вывезти останки в лес.