В Волгограде возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела 39-летней Елены Пошадской (Рогачёвой), которая пропала в начале ноября.

По данным следствия, тело женщины обнаружили 17 ноября на улице Таращанцев в Краснооктябрьском районе Волгограда. Расследованием занимается местный следственный отдел регионального управления СК.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз», — сообщили в ведомстве.

Следователям предстоит установить точную причину смерти женщины и обстоятельства, при которых она оказалась возле многоквартирного дома. О подозреваемых или задержаниях официально пока не сообщалось.

Елена исчезла 1 ноября. Дома у неё остались двое сыновей пяти и 11 лет. По информации СМИ, тело женщины обнаружили возле дома № 63 на улице Таращанцев во время уборки территории.

Ранее Life.ru сообщал, что пропавшую мать двоих детей нашли погибшей под ветками и листвой, а на её теле обнаружили переломы рёбер. Обстоятельства получения травм пока устанавливаются.