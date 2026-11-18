После трёх недель поисков и страшной находки: СК завёл дело об убийстве матери двоих детей
В Волгограде завели дело об убийстве пропавшей матери двоих детей
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В Волгограде возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела 39-летней Елены Пошадской (Рогачёвой), которая пропала в начале ноября.
По данным следствия, тело женщины обнаружили 17 ноября на улице Таращанцев в Краснооктябрьском районе Волгограда. Расследованием занимается местный следственный отдел регионального управления СК.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз», — сообщили в ведомстве.
Следователям предстоит установить точную причину смерти женщины и обстоятельства, при которых она оказалась возле многоквартирного дома. О подозреваемых или задержаниях официально пока не сообщалось.
Елена исчезла 1 ноября. Дома у неё остались двое сыновей пяти и 11 лет. По информации СМИ, тело женщины обнаружили возле дома № 63 на улице Таращанцев во время уборки территории.
Ранее Life.ru сообщал, что пропавшую мать двоих детей нашли погибшей под ветками и листвой, а на её теле обнаружили переломы рёбер. Обстоятельства получения травм пока устанавливаются.
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