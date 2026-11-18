Исчезнувшую почти три недели назад мать двоих детей нашли убитой в Волгограде. Как сообщил источник РЕН ТВ, тело женщины лежало на улице Таращанцев под ветками и листвой, а предварительно причиной смерти могло стать жестокое избиение — у погибшей сломано несколько рёбер.

Ранее Life.ru сообщал, что в Волгограде обнаружили погибшей 39-летнюю мать двоих детей, пропавшую 1 ноября. Женщина больше двух недель не выходила на связь с близкими, а её поисками занимались добровольцы и полиция. У погибшей остались сыновья пяти и 11 лет. Пока продолжались поиски, дети находились с отцом. Об обнаружении тела сообщили волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт». На момент публикации обстоятельства смерти женщины оставались неизвестными.