В Волгограде обнаружили погибшей 39-летнюю Елену Пошадскую (Рогачёву), которую разыскивали больше двух недель. Об этом сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Женщина пропала 1 ноября. В тот день она ушла из дома и перестала выходить на связь с близкими. К поискам подключились добровольцы и сотрудники полиции.

У волгоградки остались двое сыновей в возрасте пяти и 11 лет. Пока шли поиски, дети находились с отцом.

«Найдена. Погибла», — говорится в сообщении волонтёров. Где именно обнаружили тело женщины и что стало причиной её смерти, пока неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал об исчезновении Елены Пошадской. Знакомая семьи отмечала, что женщина очень любила своих детей, поэтому её внезапная пропажа вызвала недоумение у окружающих. По словам собеседницы, телефон Елены продолжал принимать звонки, а в некоторых мессенджерах она периодически появлялась в сети.