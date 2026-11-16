В грузинском Батуми третьи сутки разыскивают 34-летнего инженера из Красноярска, который вышел прогуляться по набережной и бесследно исчез. Мужчина перестал отвечать на звонки и сообщения, а все его личные вещи остались в съёмной квартире. Об этом Telegram-каналу Baza рассказала супруга пропавшего Татьяна.

Пропавший Сергей. Фото © Telegram / Baza

По словам женщины, её муж Сергей приехал в Грузию несколько месяцев назад по работе. В Батуми он проживал вместе с коллегой из Москвы. В пятницу, 13 ноября, россиянин отправился на прогулку, однако домой так и не вернулся. Родные забили тревогу, когда мужчина перестал выходить на связь. Телефонные звонки оставались без ответа, сообщения — непрочитанными. При этом ничего из вещей Сергей с собой не забрал.

Татьяна утверждает, что раньше супруг никогда не пропадал без предупреждения. Поэтому его внезапное исчезновение вызвало у семьи серьёзные опасения. Женщина находится в России и не может лично участвовать в поисках. На месте пропавшего разыскивает его московский коллега, с которым Сергей делил квартиру. Родственники уже обратились в грузинскую полицию, однако установить местонахождение инженера пока не удалось. Что произошло с россиянином после выхода из дома, неизвестно. Официальных сведений о возможных причинах исчезновения нет, поиски продолжаются.