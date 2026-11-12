В Армении разыскивают 37-летнего российского политтехнолога Даниила Запятого, который больше месяца не выходит на связь с близкими. Перед исчезновением мужчина столкнулся с финансовыми трудностями, переехал в хостел и оставил там паспорт и личные вещи. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Запятой приехал в Ереван из Москвы в конце сентября. Первое время он общался с друзьями и родственниками, однако затем внезапно перестал отвечать на сообщения. Последний раз мужчина связался со знакомыми 9 октября.

Родные и друзья сначала пытались разыскать политтехнолога самостоятельно, но безрезультатно. Теперь к поискам подключилась полиция.

Как рассказали знакомые пропавшего, незадолго до исчезновения у него возникли проблемы с деньгами. Из-за этого Запятому пришлось поселиться в хостеле. Администратор заведения сообщил, что постоялец оставил российский паспорт и личные вещи. По его словам, в последние дни мужчина выглядел плохо, хотя продолжал вести себя вежливо.

Близкие готовят необходимые документы, чтобы распространить ориентировки по полицейским подразделениям. Где сейчас находится россиянин и при каких обстоятельствах он исчез, неизвестно.

Ранее Запятой работал в правительстве Красноярского края и возглавлял филиал медийного агентства, которое занимается SMM и digital-продвижением. Также выступал консультантом и руководителем проектов региональных политических кампаний, проводил мастер-классы по продвижению в соцсетях. Последнее время Запятой жил в Москве и именно оттуда уехал в Ереван.

Ранее Life.ru писал, что в китайском Чжоушане ищут 25-летнего моряка из Приморского края. Игорь пропал вечером 8 ноября, когда возвращался на рыболовецкое судно «Мыс Олюторский». В день исчезновения моряк переправился на пароме, чтобы встретиться с другом. Около девяти вечера он приехал на такси к переправе, но та уже была закрыта. Мужчина пошёл пешком в сторону города. Он оставался на связи с женой и успел сказать, что у телефона осталось 30% заряда. Вскоре связь прервалась, а его геопозиция перестала обновляться.