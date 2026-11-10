Бывший игрок сборной России по волейболу, двукратный чемпион мира среди молодёжи Александр Кимеров пропал без вести в зоне специальной военной операции. Родственники 30-летнего спортсмена не могут связаться с ним почти три месяца и просят помочь установить его местонахождение.

Как сообщает Mash со ссылкой на близких волейболиста, в марте 2026 года Кимеров заключил контракт с Минобороны России и отправился на службу. По имеющимся у семьи сведениям, его распределили в 5-ю отдельную танковую бригаду, где он служил во 2-й штурмовой роте.

Последний разговор со спортсменом состоялся 16 августа. Тогда ему, по утверждению родственников, разрешили поговорить всего минуту, поэтому он не успел рассказать об условиях службы и своём местонахождении. С тех пор никаких известий о нём из зоны СВО не поступало.

Родные спортсмена призвали откликнуться всех, кто мог встречать Александра после 16 августа или знает что-либо о его судьбе. Кимеров служил под позывным Рада. Среди особых примет спортсмена родственники назвали рост 215 сантиметров и крупную татуировку с изображением птицы на груди, над которой расположена латинская надпись Aut cum scuto, aut in scuto («Со щитом или на щите»).

За профессиональную карьеру Александр выступал за московское «Динамо», уфимский «Урал», новоуренгойский «Факел», итальянскую «Верону» и другие клубы. В составе сборных России до 21 года и до 23 лет он дважды выиграл чемпионат мира в 2015 году. Кроме того, волейболист становился чемпионом Европы среди юношей и победителем Универсиады.