Евгений Лобаев, сын конструктора высокоточных винтовок Владислава Лобаева, командует мобильной огневой группой добровольческой бригады «БАРС-Курск». В интервью РИА «Новости» он рассказал, что его подразделение занимается борьбой с украинскими беспилотниками в курском приграничье. Бригада входит в группировку войск «Север».

До службы Лобаев около 13 лет работал в семейной компании по производству винтовок. По его словам, он оставил пост исполнительного директора, потому что считал своим долгом уйти на фронт.

В бригаде Лобаев служит под позывным Араб. Он начинал инструктором, затем возглавил взвод инструкторов, а позже командовал взводом в стрелковом батальоне. Лобаев также рассказал, что в первые дни спецоперации находился под Донецком вместе с бойцами батальона «Спарта» и их командиром Владимиром Жогой. «Для меня вся эта история очень личная», — сказал он.

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