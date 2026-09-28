Добровольцы-спасатели отработали действия при угрозе БПЛА на слёте под Москвой

Более 150 студентов-спасателей и добровольцев со всей России прошли масштабные учения с условными взрывами, разрушениями и угрозой атаки беспилотников на полигоне «Апаринки» в Подмосковье. Итоги VI Всероссийского слёта добровольцев в ЧС подвели во Всероссийском студенческом корпусе спасателей (ВСКС). Официальная программа проходила с 23 по 27 сентября и была преимущественно практической.

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Перед финальными испытаниями участники три дня занимались под руководством профессиональных инструкторов. Они отрабатывали тактическую медицину, альпинистскую и психологическую подготовку, пожарную безопасность и спасение на воде, учились ориентированию, радиосвязи, развёртыванию полевого лагеря и работе с аварийно-спасательным инструментом.

Отдельный блок посвятили обеспечению безопасности на массовых мероприятиях. В этом году к инструкторскому составу также присоединились спасатели из ЛНР и ДНР, имеющие опыт работы в условиях повышенной опасности.

Полученные навыки добровольцы проверили на итоговых учениях из 16 этапов. По легенде им пришлось действовать в обстановке массированной угрозы БПЛА, организовывать эвакуацию, оказывать первую помощь пострадавшим и одновременно реагировать на новые вводные.

«В этот раз добровольцам предстояла по-настоящему «масштабная спасательная операция» в условиях угрозы массированной атаки БПЛА. Это уникальный опыт, потому что здесь не было «безопасных» зон и пауз — новые вызовы возникали буквально на каждом отрезке времени», — рассказал начальник отдела подготовки ВСКС Алексей Малов.

По его словам, участникам пришлось показать не только практические навыки, но и слаженность команды и психологическую устойчивость. После завершения сценария инструкторы разобрали действия добровольцев, отметили удачные решения и ошибки.

ВСКС объединяет добровольцев-спасателей по всей стране. Сейчас корпус представлен во всех 89 регионах России, а в его составе насчитывается около 300 спасательных отрядов и свыше 10 тысяч добровольцев. Сам слёт проводится с 2021 года: за предыдущие пять лет через него прошли более 1,4 тысячи человек. Официальная площадка нынешнего мероприятия также указывает участие представителей всех 89 регионов.

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