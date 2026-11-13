В Волгограде уже почти две недели разыскивают 39-летнюю Елену Пошадскую (Рогачёву), которая 1 ноября ушла из дома и перестала выходить на связь с близкими. Дома женщину ждут двое сыновей пяти и 11 лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, после исчезновения Елены дети остались с отцом. Мужчина не знает, где может находиться его супруга и что с ней произошло.

Поиски женщины ведут сотрудники полиции и волонтёры отряда «ЛизаАлерт». Согласно распространённой ориентировке, рост пропавшей составляет около 172 сантиметров, у неё русые волосы и серо-зелёные глаза.

В день исчезновения Елена была одета в коричневую куртку, красные штаны и чёрные кеды.

Как рассказала изданию V1.ru знакомая семьи, Елена живёт с мужем и двумя детьми в Тракторозаводском районе Волгограда. По словам женщины, пропавшая очень любит своих сыновей, поэтому её внезапное исчезновение вызывает у окружающих недоумение.

Знакомая также утверждает, что телефон Елены принимает звонки, а в некоторых мессенджерах женщина периодически появляется в сети. Однако на сообщения и попытки связаться с ней она не отвечает.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Елены, просят обратиться в полицию по номеру 112 или на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52.